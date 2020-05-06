Доктор Мясников оценил риски заболеть COVID-19 у онкобольных

Больные раком находятся в группе повышенного риска заражения любыми вирусами. Коронавирус входит в их число. Врач Александр Мясников посоветовал людям с онкологией тщательно соблюдать самоизоляцию.

Мясников подчеркнул, что при лечении у больного ослаблен иммунитет — как опухолью, так и назначенной терапией. Выступление доктора опубликовано в группе «Стопкоронавирус.рф» в соцсети «ВКонтакте».

«Все это создает дополнительную угрозу инфицирования», — заметил специалист.

По его словам, страдающим онкологическими заболеваниями нужно следовать всем рекомендациям по самоизоляции и мерам профилактики COVID-19. При этом нежелательно прерывать курс планового лечения, в том числе и химиотерапии. Но только в том случае, если у пациента нет коронавируса.

«При положительном тесте на коронавирус пациентов отправляют под наблюдение с последующим трехкратным тестированием», — уточнил Мясников. Заболевшему COVID-19 проведение химиотерапии нужно отложить на период инфицирования, добавил он.

В России, по последним данным, коронавирусную инфекцию подтвердили у 155 370 человек. Скончался с начала эпидемии 1451 россиянин, вылечились 19 865 заболевших.