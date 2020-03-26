Доктор Мясников оценил предложение ограничить продажу алкоголя на карантинных «каникулах»

«Когда вы спрашиваете, что опаснее при заражении коронавирусом — курение, алкоголь или переедание, отвечу так: кто страшнее — медведь или росомаха? Нет такого — ты куришь, значит, ты умрешь от коронавируса; ты переедаешь — значит, ты умрешь от коронавируса. Мы говорим об общем состоянии здоровья. Переедание, многолетнее курение, злоупотребление алкоголем — это все состояния, снижающие иммунитет, усиливающие любое патогенное воздействие. Мы знаем, что у курильщиков и больных диабетом онкологические заболевания бывают в несколько раз чаще; например, рак легких у курильщиков — в четыре раза чаще. Это обычные закономерности, тут нет линейной зависимости», — пояснил врач.

По мнению Мясникова, сложившаяся ситуация — это лишний повод задуматься о здоровом образе жизни. Но, несмотря на это, запрет на продажу алкоголя вводить не стоит, считает он.