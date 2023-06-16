Здоровье 16 июня 2023, 19:14 Доктор Мясников опроверг миф о появлении отека мозга из-за употребления воды Доктор Мясников посоветовал не злоупотреблять водой

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Многие люди считают, что если выпивать чрезмерное количество воды, это может привести к снижению содержания натрия в крови и вызвать отек мозга. Однако известный телеведущий и врач Александр Мясников опроверг данное убеждение. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Медик пояснил, что если человек употребляет большое количество воды, то ее избыток просто выйдет из организма естественным путем.

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В среднем в сутки человеку необходимо выпивать два литра воды в день. Однако 1200 миллилитров мы получаем через пищу. Поэтому дневной нормой является порядка 500–600 миллилитров, написали «Народные новости».