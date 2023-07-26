26 июля 2023, 18:52
Доктор Мясников: оливковое масло входит в список пищевых продуктов, предотвращающих деменцию
Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников в разговоре с «Общественной Службой Новостей» подтвердил слова ученых о том, что оливковое масло способствует предотвращению деменции.
При этом врач объяснил, что польза от этого продукта происходит только тогда, когда человек питается здоровыми продуктами: рыбой, орехами, фруктами и овощами.
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Подсолнечное масло, по словам Мясникова, ничуть не хуже оливкового. Последние, как заметил врач, просто более распиарено маркетологами.
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