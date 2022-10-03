Доктор Мясников объяснил связь осанки с различными болезнями | 360°

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Доктор Мясников объяснил связь осанки с различными болезнями

Доктор Мясников: легкие не могут расправиться, если перекошенная грудная клетка

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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал, каким образом неправильная осанка связана с болезнями различных органов.

По словам медика, все важные органы тесно связаны с грудной клеткой.

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«Все важнейшие внутренние органы находятся внутри каркаса из грудной клетки и тесно связаны геометрически с ней в брюшной полости и тазовыми органами. Легкие не могут расправиться, если у тебя недостаточный вздох и перекошенная грудная клетка. Сердце также находится в стесненных обстоятельствах, сдавленная другими органами», — сообщил Мясников.

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Из-за сдавленной грудной клетки нарушается объем легких и дыхания, увеличивается частота сердцебиения и даже появляется изжога. Медик добавил, что осанкой необходимо заниматься в молодом возрасте.

«Если Господь Бог создал такую геометрию, то эти законы биомеханики не отменить. Осанкой трудно заниматься в возрасте от 40 и выше, этим надо заниматься с детства. В школах должны быть врачи, которые должны следить за партами, их формой, как сидят дети, как стоят компьютеры в кабинетах и так далее», — заключил Мясников.

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