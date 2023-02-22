Здоровье 22 февраля 2023, 21:32 Доктор Мясников объяснил, с чем может быть связана внезапная потеря обоняния и вкуса

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Теледоктор Александр Мясников обратил внимание на причины, из-за которых неожиданно пропадают вкус и обоняние. С объяснениями врача ознакомилось utro.ru.

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Мясников напомнил, что подобная симптоматика может свидетельствовать о том, что человек заразился коронавирусом. При этом не так часто медицинская практика предполагает наличие сразу обоих симптомов. Возможны случаи, когда при сниженных вкусовых рецепторах кислые продукты ощущаются как горькие. Объяснение заключается в проблемах с нервами, а также в недостатке витамина В12.