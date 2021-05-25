Доктор Мясников объяснил разницу между ипохондрией и настоящей болезнью

Чтобы отличить реальную болезнь от тревожного состояния, нужно воспользоваться специальным опросником — шкалой Вайтеля. Там есть семь вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет». Результаты помогут решить, что нужно делать: избавляться от ипохондрии или лечиться. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram.

Он написал все эти вопросы и оставил ключ к расшифровке ответов. По его словам, себя нужно спросить:

— есть ли у вас, по вашему мнению, какое-либо заболевание?

— испытываете ли вы тревогу по поводу состояния здоровья?

— доверяете ли врачу, который не выявил у вас никаких серьезных отклонений?

— как часто вы беспокоитесь по поводу возможной болезни?

— испытываете ли вы болевые ощущения в разных частях тела?

— о существовании возможного недуга вы узнали из Сети, ТВ или от знакомых?

— вы нашли у себя сразу несколько симптомов?

Мясников отметил, что положительные ответы на второй, четвертый и шестой вопросы свидетельствуют о беспокойстве насчет возможной болезни, а на первый, третий, пятый и седьмой — об уверенности в проблемах со здоровьем.

«До последнего времени четкой границы между соматоформными расстройствами (психосоматика) и ипохондрией не существовало. И те и другие пациенты считают себя больными при нормальных показателях работы организма», — объяснил Врач. Мясников добавил, что одни себя реально плохо чувствуют, а другие боятся заболеть при нормальном самочувствии.

Ранее Мясников рассказал, что периодически появляющиеся перед глазами «мушки» могут сигнализировать об инсульте.