Доктор Мясников объяснил, почему опасно чистить уши

Многие привыкли чистить уши ватными палочками или другими предметами, но ковыряться ими опасно. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что барабанную перепонку можно легко проткнуть.

«Не ковыряйте в ушах. Ничем», — призвал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что любым неосторожным движением можно легко проткнуть барабанную перепонку. Ушную серу медик посоветовал вообще не трогать, чтобы не провоцировать образование серных пробок.

«Неправильными движениями вы либо ее только утрамбовываете, либо тщательно вычищаете, а сера предохраняет от инфекций, имеет защитную функцию», — пояснил телеведущий.

По словам Мясникова, если в ухо попало какое-либо инородное тело, то вытаскивать его самому не стоит. В этом случае необходимо обратиться за помощью к врачу.

Ранее Мясников рассказал, что для профилактики развития онкологических заболеваний необходимо употреблять продукты, которые богаты витамином D. Это вещество можно найти в молоке, яйцах, печени трески и селедке. Также организм может сам вырабатывать витамин D, когда на кожу попадают солнечные лучи.