Доктор Мясников объяснил, почему нельзя подавлять кашель

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что кашель является одним из самых важных рефлексов организма. Он выполняет важную функцию и его ни в коем случае нельзя подавлять, передала «Вечерняя Москва».

«Кашель — один из важнейших рефлексов нашего организма. Он несет защитную функцию, не просто очищая легкие от посторонних предметов и раздражителей, но и защищая, в том числе, от инфекций. Это один из основных механизмов защиты легких от инфекций и поддержания функции газообмена», — пояснил специалист.

Мясников отметил, что кашель не стоит сдерживать еще и потому, что его наличие может сообщать о проблемах со здоровьем. Он может указывать на нарушение кислотности желудка или на другие вещи, раздражающие кашлевые рецепторы, которые есть не только в легких, но и в пищеводе, перикарде, ушах.

Причины кашля обязательно стоит искать и лечить их. Но даже если кашель выступает в виде защитного рефлюкса, его также не стоит подавлять, заключил доктор.