Доктор Мясников объяснил, какая ошибка является смертельной при инфаркте

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что нитроглицерин опасно принимать при инфаркте. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что после приступа из средств, которые разжижают кровь, пациенту можно давать лишь аспирин.

«Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление», — объяснил Мясников.

Доктор рекомендовал при инфаркте сразу же вызывать скорую помощь. Он напомнил, что есть всего 120 минут, для того чтобы человеку с заболеванием сердца оказали нужную помощь и в случае необходимости сделали операцию. Мясников заключил, что, пока человек ждет скорую, его нужно посадить в удобное положение.

Ранее врач рассказал, что люди с первой группой крови защищены от коронавируса. Чаще ковидом болеют люди со второй группой крови.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о рекордном количестве смертей от COVID-19 в России. За сутки скончались 852 человека. Это самый высокий показатель с начала эпидемии коронавируса. При этом число зараженных за 24 часа по стране составило 21 559.