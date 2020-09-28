Доктор Мясников объяснил, как правильно употреблять суперфуд

Напомним, к суперфуду относят зеленую гречку, ягоды годжи, спирулину, семена чиа и многое другое. Отмечается, что в этих продуктах содержится большое количество пищевых волокон, минералов и витаминов.

По словам Мясников, пользу суперфуд будет приносить лишь тем, кто старается придерживаться правильного питания, а не питается колбасой и пельменями. В таком случае от добавок не будет никакого смысла. Доктор также рассказал, чем можно заменить дорогостоящии продукты.

«Я мало знаю из опыта о свойствах этих вещей, ни в коем случае не хочу сказать, что это что-то вредное или плохое. Например, ягоды годжи просто вкусные. Сухофрукты полезны, они содержат калий. Но я не думаю, что они лучше наших ягод: брусники, клюквы, калины», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что полезны любые водоросли, а не только спирулина. В ней содержится много витамина В12. Он также есть в рыбе и мясе. Заменить спирулину можно морской капустой.