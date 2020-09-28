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    28 сентября 2020, 15:08

    Доктор Мясников объяснил, как правильно употреблять суперфуд

    Анастасия Кременчугская

    Александр Мясников, врач и телеведущий, рассказал, кому употребление суперфуда принесет пользу, а для кого не будет иметь никакого смысла. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

    Напомним, к суперфуду относят зеленую гречку, ягоды годжи, спирулину, семена чиа и многое другое. Отмечается, что в этих продуктах содержится большое количество пищевых волокон, минералов и витаминов.

    По словам Мясников, пользу суперфуд будет приносить лишь тем, кто старается придерживаться правильного питания, а не питается колбасой и пельменями. В таком случае от добавок не будет никакого смысла. Доктор также рассказал, чем можно заменить дорогостоящии продукты.

    «Я мало знаю из опыта о свойствах этих вещей, ни в коем случае не хочу сказать, что это что-то вредное или плохое. Например, ягоды годжи просто вкусные. Сухофрукты полезны, они содержат калий. Но я не думаю, что они лучше наших ягод: брусники, клюквы, калины», — пояснил врач.

    Он подчеркнул, что полезны любые водоросли, а не только спирулина. В ней содержится много витамина В12. Он также есть в рыбе и мясе. Заменить спирулину можно морской капустой.

    Новости SMI.FM