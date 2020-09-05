Доктор Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян

Речь идет, в частности, о привычке доедать всю еду за столом, включая добавку, пояснил Мясников. Со времени появления этой традиции качество еды заметно ухудшилось, отметил врач. Поэтому сейчас нужно наоборот ограничивать себя в количестве съеденного.

Также вредно для здоровья традиционное русское чаепитие с сахаром, отметил Мясников. По его словам, в рационе современного человека и без того переизбыток сладкого. К примеру, в стакане магазинного сока содержится до восьми кусков сахара, рассказал врач.

Также Мясников раскритиковал присущие россиянам любовь к быстрой езде и веру в «авось».

Однако врач отметил, что, несмотря на свой вред, перечисленные традиции по-прежнему останутся в жизни людей, поскольку они «отражают характер» народа.

Ранее академик РАН и РАМН, известный кардиохирург Лео Бокерия рассказал, что каждому человеку для оздоровления организма достаточно в неделю устраивать себе двухчасовые пешие прогулки. По его словам, люди, которые совершают длительные прогулки живут на восемь — 12 лет больше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.