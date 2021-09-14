Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте

Лекарства для снижения давления при инсульте могут привести к смерти пациента. Их ни в коем случае нельзя давать самостоятельно, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист объяснил, что высокое давление приводит к тромбозу мозговых вен. Однако, когда его пытаются сбить, последствия могут быть плачевными, подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1»

«Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека», — сказал Мясников.

По его словам, даже врач может снижать давление пациенту не больше чем на 20% от исходного. Делать это разрешается только в течение определенного времени. Снижение давления у больных с инсультом может привести к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках.

«Если вопрос, дать лекарство, снизить давление либо ничего не делать, лучше ничего не делать, потому что там как повезет, а тут ты его убьешь», — добавил врач.

Специалист отметил, что единственным правильным вариантом будет в течение трех часов после инсульта доставить человека в больницу, где медики окажут ему нужную помощь и не навредят.