Доктор Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку

Самое вредное для здоровья, души и тела человека — это сидеть дома. Такое мнение высказал главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.

«Надо гулять летом, весной, осенью и конечно зимой, потому что зимой самое лучшее время», — отметил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников также призвал россиян серьезно относиться к выбору одежды для зимней прогулки, чтобы не нанести вред организму.

При активной прогулке или катании на лыжах, по словам Мясникова, одеваться слишком тепло нельзя. Организму может стать жарко, начнется потоотделение, и, расстегнув слишком теплую куртку или развязав шарф, человек рискует переохладиться и заболеть, объяснил врач.

Мясников также порекомендовал носить солнцезащитные очки даже зимой.

Медики и заболевшие совершают много ошибок во время лечения COVID-19, но самая опасная из них — это неправильный подбор лекарств. Те препараты, которые рекомендовали как эффективные, оказались пустышкой, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он добавил, что в лечении COVID-19 «ошибок море», а вся надежда только на вакцинацию, уточнил телеканал «Царьград».