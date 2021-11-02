Доктор Мясников назвал самую неожиданную причину кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самую необычную на первый взгляд причину кашля. О том, что кашлевые рецепторы есть у человека в ушах, он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Медик разъяснил, что этот рефлекс могут вызывать инородные предметы в ушном канале, и привел в пример случай из своей практики. Тогда к нему пришел человек, потративший множество денег и времени на самые разные обследования. Его беспокоил кашель, но врачи никак не могли понять причину.

«Мы у него нашли в ухе жесткий-жесткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и все прошло», — поделился историей Мясников.

Он добавил, что кашлевые рецепторы находятся в разных частях организма: пищеводе, грудной полости и даже сердечной сумке.

Кашель — основной симптом COVID-19. Доктор Мясников уже не раз высказывал свое мнение по поводу борьбы с массовым недугом. Например, для подготовки к следующей волне коронавируса он посоветовал «приструнить» антиваксеров, а пожилых людей главный врач телевидения призывал прививать чаще, потому что у них намного быстрее вымываются антитела.