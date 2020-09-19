Доктор Мясников назвал продукты для улучшения сна
На качество сна влияет гормон шишковидной железы головного мозга — мелатонин. Его нехватку можно восполнить едой, в которой содержится эта аминокислота. Мелатонин есть в большом количестве в твердом сыре, орехах и яйцах. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Мясникова, чтобы восполнить недостаток мелатонина нужно есть брокколи, бананы, вишню, оливки, помидоры и мед.
Врач отметил, что если мелатонин в организме вырабатывается правильно, то артериальное давление ночью снижается примерно на 15%. Недостаток гормона может привести к гипертонии. Уровень мелатонина понижает яркий свет, вот почему для человека естественно спать в темное время суток. Перед сном стоит отложить в сторону гаджеты, экраны которых ярко светятся. Отказаться от смартфонов и планшетов необходимо за четыре часа перед отдыхом.
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