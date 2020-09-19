Доктор Мясников назвал продукты для улучшения сна

По словам Мясникова, чтобы восполнить недостаток мелатонина нужно есть брокколи, бананы, вишню, оливки, помидоры и мед.

Врач отметил, что если мелатонин в организме вырабатывается правильно, то артериальное давление ночью снижается примерно на 15%. Недостаток гормона может привести к гипертонии. Уровень мелатонина понижает яркий свет, вот почему для человека естественно спать в темное время суток. Перед сном стоит отложить в сторону гаджеты, экраны которых ярко светятся. Отказаться от смартфонов и планшетов необходимо за четыре часа перед отдыхом.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что режим сна осенью необходимо сменить и подстроиться под продолжительность светового дня. Это поможет сохранить бодрость и здоровье