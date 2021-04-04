Доктор Мясников назвал преимущества советской кухни

Пища во времена СССР была более натуральной, режим питания — здоровым, а продукты производили по ГОСТу. Преимущества советской кухни перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых», — сказал он.

Мясников похвалил за русскую привычку подавать на обед полноценное первое блюдо. Супы подготавливают желудок к пищеварительному процессу, объяснил врач.

«В любой столовке, пускай там будет вода, пускай там будет плавать одинокая картошинка, одинокая капелька жира, но суп был всегда — и это важно, потому что, как правильно сказано, это подготовка к правильному пищеварению», — отметил телеведущий.

На второе тоже нужно накладывать в тарелку здоровые продукты — котлеты, пюре. Также важно есть салат, который состоит из огурцов, помидоров и немного лука, то есть «никаких артишоков со спаржей». И даже «серые» рожки, которые варили в СССР, получались вполне здоровым блюдом. В Италии такие макароны грубого помола называются «каватани».

В Советском Союзе мука была грубого помола, ржаной хлеб — действительно ржаным.

Сегодня рост числа людей с ожирением во многом связан со спецификой пищевой промышленности. Многие современные продукты содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители, в больших количествах добавляются сахар и пальмовое масло. А еще люди привыкли к полуфабрикатам.

Ранее Мясников назвал главное достоинство украинской кухни. Рацион украинцев включает овощи и фрукты, которыми богата их страна. Для населения страны полкило овощей и столько же фруктов — перекус между первым и вторым завтраками.