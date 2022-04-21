Доктор Мясников назвал необычный признак инфаркта

Доктор Александр Мясников рассказал о необычном симптоме, который может указывать на инфаркт. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данным сайта utro.ru, жжение в районе живота многие принимают за проблемы с ЖКТ, но это может оказаться признаком инфаркта. Мясников уточнил, что симптоматика инфаркта индивидуальна, так как зависит от особенностей организма каждого человека.

Врач добавил, что к группе риска относятся люди с гипертонией, курящие, с высоким уровнем холестерина или ожирением. В таких случаях следует вести здоровый образ жизни, чтобы избежать инфаркта.