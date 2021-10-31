Доктор Мясников назвал бессмысленным закрытие границ из-за ковида

Закрывать российские границы из-за коронавируса является бесполезным и бессмысленным занятием. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников.

«В очередной раз хочу повторить, почему закрытия границ в условиях очередной волны — бессмысленно и бесполезно. Мы не завозим новые штаммы коронавируса из-за рубежа, поймите это наконец», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что его слова подтверждает статистика, так как положительные результаты теста на ковид получают не более 1% туристов. Мясников подчеркнул, что новые штаммы коронавируса появляются в организмах людей с нарушенным иммунитетом.

«Те мутации, что в обычной ситуации займут десятки лет, в теле этих больных происходят за месяц — два. Именно поэтому таких больных над вакцинировать полноценными дозами, а в случае инфицирования внимательно следить, чтобы они не контактировали с другими людьми», — пояснил телеведущий.

По словам Мясникова, закрытие границ чревато ухудшением экономической ситуации и бессмысленным нарушением всевозможных связей.