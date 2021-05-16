Доктор Мясников научил правильно измерять давление

Измерять давление несколько раз в день — неправильно. Если есть разовые скачки, необходимо выяснить усредненный показатель. Следить за давлением в условиях повседневной жизни можно раз в три месяца. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и ведущий Александр Мясников.

Одна из телезрительниц сообщила о повышении и понижении давления в течение дня у нее и у мужа. Мясников заявил, что разовые скачки ни о чем не говорят.

«Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? <…> То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 (миллиметров ртутного столба. — прим. ред.) — это, конечно, гипертония, требующая лечения», — заявил Мясников.

По его словам, при скачках лучше всего проверить давление в течение дня методом холтеровского мониторирования, узнать усредненный показатель и принять соответствующие меры. Мясников уточнил, что проверяться можно не чаще одного раза в три месяца. Он также порекомендовал пить лекарства от гипертонии перед сном.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Напалков заявил, что повышение артериального давления — это скрытый симптом болезни сердца, и рекомендовал измерять его даже при хорошем самочувствии.