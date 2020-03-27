Доктор Мясников напомнил о болезнях, которые опаснее коронавируса

Мясников сравнил количество жертв коронавирусной инфекции с числом погибших от пневмонии.

«В год от пневмонии умирает приблизительно 1,5-2 млн человек. Значит, за три месяца — около 500 тысяч. За сходный период в 3 месяца 2020 года от коронавирусной пневмонии умерло 20 тыс человек. То есть 4% от общего количества больных, что погибают от различных пневмоний за сходный период времени», — заметил врач.

Он заявил, что особая опасность коронавируса для пожилых людей преувеличена. По словам телеведущего, пациенты в возрасте сложно переносят любые инфекции, а зараженные коронавирусом умирают от пневмонии.

«„Старые“, давно известные разновидности коронавируса могут вызывать пневмонию с уровнем смертности у пожилых в 10%», — уточнил Мясников.

Он призвал задуматься о прививках от смертельных инфекций. Например, пневмококк становится причиной более 60% всех пневмоний, а корь ежегодно лишает жизни 120 тысяч детей.