Здоровье 12 мая 2023, 12:29 Доктор Мясников дал советы, как навсегда избавиться от бессонницы Доктор Мясников: новое медицинское средство от бессонницы — новый класс снотворных

Читать 360tv в

Известный телеведущий, доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале поделился советом, как навсегда избавиться от бессонницы. По его словам, американские специалисты разработали новое медицинское средство — новый класс снотворных.

Этот препарат отличает от предыдущих то, что к нему отсутствует привыкание. Снотворные пока не продают в Европе и России, написало utro.ru.

Реклама

Мясников также дал рекомендации людям, страдающим бессонницей. Он посоветовал не ложиться спать в течение дня, при этом стараться засыпать ночью в одно и то же время. В вечерние часы стоит исключить кофе, алкоголь и тяжелую пищу.