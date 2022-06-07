Доктор Мясников дал рекомендации гипертоникам в жаркую погоду

Доктор Александр Мясников рассказал о правилах поведения в жаркую погоду для людей с повышенным давлением. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данный сайт utro.ru, в жару не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, так как они провоцируют отек сосудов и задерживают жидкость в организме.

А вот простую воду следует пить в большом количестве, подчеркнул Мясников. Также в такую погоду особенно опасно долгое время стоять вниз головой — часто в такой работают садоводы и огородники. В результате увеличивается давление в головном мозге, что может привести к потере сознания.