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    02 декабря 2020, 16:52

    Доктор медицинских наук развеял миф о раннем старении из-за COVID-19

    Полина Петрова

    Врач-пульмонолог, профессор, доктор медицинских наук, генсек Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что мнение о способности COVID-19 вызвать преждевременное старение ошибочно, пишет ИА НСН.
    Доктор медицинских наук развеял миф о раннем старении из-за COVID-19

    Эта точка зрения принадлежит профессору Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой. Она отметила, что у 70% переболевших была выявлена патология некоторых внутренних органов. В числе распространенных осложнений оказались жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.

    Малявин подчеркнул, что такое убеждение не имеет под собой основы.

    «Это высосано из пальца. Жировой гепатоз имеет совершено четкие критерии, не всегда связан с коронавирусом и бывает у молодых людей», — уточнил специалист.

    Профессор заключил, что мнение о преждевременном старении из-за коронавируса принадлежит «малоуважаемому профессору из малоуважаемого учреждения».