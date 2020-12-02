Доктор медицинских наук развеял миф о раннем старении из-за COVID-19

Эта точка зрения принадлежит профессору Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой. Она отметила, что у 70% переболевших была выявлена патология некоторых внутренних органов. В числе распространенных осложнений оказались жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.

Малявин подчеркнул, что такое убеждение не имеет под собой основы.

«Это высосано из пальца. Жировой гепатоз имеет совершено четкие критерии, не всегда связан с коронавирусом и бывает у молодых людей», — уточнил специалист.

Профессор заключил, что мнение о преждевременном старении из-за коронавируса принадлежит «малоуважаемому профессору из малоуважаемого учреждения».