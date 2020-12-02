Доктор медицинских наук развеял миф о раннем старении из-за COVID-19
Врач-пульмонолог, профессор, доктор медицинских наук, генсек Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что мнение о способности COVID-19 вызвать преждевременное старение ошибочно, пишет ИА НСН.
Эта точка зрения принадлежит профессору Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой. Она отметила, что у 70% переболевших была выявлена патология некоторых внутренних органов. В числе распространенных осложнений оказались жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.
Малявин подчеркнул, что такое убеждение не имеет под собой основы.
«Это высосано из пальца. Жировой гепатоз имеет совершено четкие критерии, не всегда связан с коронавирусом и бывает у молодых людей», — уточнил специалист.
Профессор заключил, что мнение о преждевременном старении из-за коронавируса принадлежит «малоуважаемому профессору из малоуважаемого учреждения».