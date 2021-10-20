Доктор медицинских наук рассказал, что может спасти население от коронавируса

Доктор медицинских наук, инфекционист Юрий Венгеров рассказал, что может в конечном итоге привести к излечению всех от коронавируса. В интервью «360» он назвал два пути для массового выздоровления.

Оба пути, согласно мнению эксперта, связаны с иммунизацией населения. Эпидемия прекратится только тогда, когда большинство людей переболеют коронавирусом или вакцинируются.

«Если бы все носили маски, ситуация могла бы только смягчиться. Медленнее распространялась бы инфекция, но никуда бы она не ушла. Избавить нас может только это: или когда большинство переболеет, и будет иммунитет, или когда вакцинируется», — откровенно пояснил доктор наук.

Венгеров добавил, что привитый человек даже если и может заразиться, то у него болезнь будет протекать бессимптомно. Также инфекционист привел правила ношения медицинских масок, без которых они не будут полноценно выполнять свою функцию — их нужно каждые два часа стирать или проутюживать.