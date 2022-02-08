Доктор медицинских наук объяснила, как снизить риски заражения «омикроном» через глаза

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова прокомментировала сообщение о том, что штамм коронавируса «омикрон» способен проникнуть в человеческий организм через глаза. Специалиста процитировал сайт kp.ru.

«Слизистая оболочка глаза — это такие же входные ворота [для вируса], как и носоглотка. Когда мы моргаем, происходит естественное очищение слизистой, поэтому вероятность инфицирования через глаза все-таки ниже. Но, поскольку контактная поверхность все равно есть, то заражение не исключено», — обратила внимание Руженцова.

Чтобы снизить риски заражения, она посоветовала после возвращения из общественных мест не только помыть руки, но и умыть лицо. Специалист отметила, что в этом случае происходит дополнительное очищение оболочки глаз. В случае тесного контакта с человеком, имеющим признаки ОРВИ, Руженцова порекомендовала промыть глаза специальным раствором для гигиенической обработки слизистых органов зрения.