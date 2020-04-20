Доктор медицинских наук назвал самый действенный способ не заразиться коронавирусом
Игорь Степанян, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» назвал самый действенный способ не заразиться коронавирусом. По его словам, необходимо соблюдать социальное дистанцирование.
«Социальное дистанцирование — это способ не заразиться, чтобы не нужно было лечиться от коронавируса. Тогда никакого вопроса о лечении не возникает», — пояснил эксперт.
Степанян объяснил, зачем дезинфицируют улицы, если, как говорят врачи, вирус не летает по воздуху. Обработка дорог необходима там, где бывают массовые скопления людей. Вирус какое-то время в окружающей среде живет.
«Если прошел человек больной и покашлял, это все опустилось на землю, а потом ветер поднял пыль», — заявил доктор медицинских наук.
Специалист посоветовал промывать нос соленой водой, это поможет механически удалить вирус.