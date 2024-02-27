Здоровье 27 февраля 2024, 13:07 Доктор медицинских наук Мелисса Митри: нет исследований, доказывающих, что лимонная вода эффективна для похудения

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Доктор медицинских наук Мелисса Митри в разговоре с изданием Health прояснила пользу воды с лимоном для похудения. По словам эксперта, каких-то конкретных исследований, доказывающих, что лимонная вода эффективнее обычной, не существует.

При этом Митри добавила, что употребление большего количества воды в целом связано с потерей веса и более здоровым обменом веществ. Для приготовления лимонной воды необходимо нарезать дольками лимон, выжать сок и добавить в стакан теплой воды, написало Utro.ru.

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Например, некоторые тиктокеры и блогеры в своих соцсетях утверждают, что лимонная вода выводит из организма токсины, избавляет лицо от прыщей и корректирует массу тела.