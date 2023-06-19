Здоровье 19 июня 2023, 19:24 Доктор медицинских наук Максимов предостерег водителей от употребления снотворных и транквилизаторов накануне поездки

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Если люди собрались в путешествие на автомобиле, то очень важно, чтобы водитель не принимал накануне и за рулем целый ряд препаратов. Об этом РИА ФАН рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов.

По его словам, стоит избегать приема снотворных и транквилизаторов. Также нужно с осторожностью относиться к антигистаминным препаратам, аспирину и средствам против ОРВИ. При приеме лекарств нужно обязательно читать состав и противопоказания.

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«Перед тем, как сесть за руль, водителю опасно принимать нейролептики и антидепрессанты — все они способны нарушать концентрацию, внимание и скорость реакций. Лекарства, содержащие экстракты и настойки пустырника и валерианы также не только вызывают сонливость и легкую дезориентацию, но и сильно снижают скорость реакций. После приема этих препаратов не следует садиться за руль в течение 10-12 часов», — рассказал Александр Максимов.

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