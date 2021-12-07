Доктор Маслиев перечислил анализы крови, которые нужно сдавать при ковиде

Лечащимся от COVID-19 амбулаторно лучше сдать комплекс анализов крови для контроля состояния. Об этом для kp.ru рассказал кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев.

«Своим пациентам, которых веду дистанционно либо амбулаторно, я рекомендую сдавать определенный набор анализов, по которым мы можем понять, как протекает коронавирусная инфекция и как с ней борется организм. Анализируя эти показатели, врач видит — удастся ли справиться с болезнью дома и человек выздоровеет, скажем, через 14 дней. Либо, скорее всего, его придется госпитализировать», — рассказал врач.

В первую очередь нужно сдать общий и биохимический анализы крови, чтобы оценить состояние организма в целом. Затем необходимо сдать анализы на уровень С-реактивного белка (СРБ) и ферритина, чтобы оценить степень воспаления. Кроме того, врач посоветовал сделать коагулограмму — она показывает состояние свертывающей системы крови. И наконец, полезно будет сдать анализ на интерлейкин 6 (ИЛ-6), чтобы сделать выводы о состоянии иммунной системы.