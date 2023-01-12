Здоровье 12 января 2023, 22:35 Доктор Майкл Мосли рассказал, чем опасно чрезмерное употребление сладостей Доктор Майкл Мосли заявил, что употребление сладостей может привести к деменции

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Чрезмерное употребление сладкого может стать причиной развития деменции. Таким мнением поделился доктор Майкл Мосли. Он рассказал, на что можно заменить вредные десерты. Об этом сообщило LIVE24.RU со ссылкой на подкаст Just One Thing.

Многие люди не могут представить свою жизнь без конфет, шоколада и выпечки. Однако в качестве альтернативы лучше выбрать фрукты. В их составе также есть натуральный сахар. При этом в них присутствуют питательные вещества.

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Врач пояснил, что регулярное употребление сладкой газировки увеличивает риск развития деменции в три раза, написало РИА ФАН.

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