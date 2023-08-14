Здоровье 14 августа 2023, 11:53 Доктор Лебедев рассказал, что арбуз часто оказывается причиной серьезных отравлений

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Арбуз может быть очень коварен и часто оказывается причиной серьезных отравлений. Об этом сайту «Страсти» сообщил руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор Михаил Лебедев.

Негативные последствия в виде отравления могут наступить из-за нарушений правил выращивания, хранения, транспортировки и употребления этого плода.

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Медицинская помощь и госпитализация не требуется, если отравление протекает в легкой степени. Однако в тяжелых случаях нужно незамедлительно обращаться к врачу, подчеркнул Лебедев.

По рекомендации эксперта, до прибытия доктора пострадавшему следует сделать промывание желудка: выпить четыре-пять стаканов воды мелкими глотками, а после — вызвать рвоту, надавив на корень языка пальцем. Затем необходимо употребить любой абсорбент и обильно пить жидкость.