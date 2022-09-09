Доктор Ковальков: вредные продукты способствуют развитию онкологии | 360°

Здоровье 09 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Viber Доктор Ковальков: вредные продукты способствуют развитию онкологии

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Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в беседе с ИА Nation News заявил, что вредные продукты, например такие как чипсы и полуфабрикаты, способствуют развитию онкологии.

Он уточнил, что раковые клетки растут за счет быстрого топлива — углеводов, которых очень много в чипсах, написала Gazeta.spb.ru.

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Медик рекомендовал россиянам отказаться от мясных полуфабрикатов, сильногазированных напитков, сосисок, колбас и копченостей.

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По его словам, количество быстрых углеводов не должно превышать 150 граммов в день.

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