Здоровье 23 августа 2023, 19:01 Доктор Корягина посоветовала заменить кофе по утрам на воду

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Многие люди привыкли начинать утро с чашки кофе. Однако на голодный желудок этот напиток может навредить здоровью. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рассказала об альтернативе кофе. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам специалиста, даже небольшое количество кофе может быть вредным для нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Вместо него лучше выпивать стакан теплой воды. Таким образом получится подготовить организм к приему пищи. Кофе можно выпить через полчаса после воды.