Доктор Комаровский указал на частую ошибку при мытье рук
Специалисты во время эфира на YouTube-канале доктора Комаровского провели эксперимент. Врач закрыл глаза и попытался обработать руки черной краской, которая имитировала жидкое мыло или антисептик. При этом он для наглядности надел белые перчатки. Оказалось, что на них остались белые пятна.
«Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе качественно обрабатывать кисти. Этого вы не сделали, потому что пожалели свою одежду», — объяснил Александрин ошибку Комаровского.
Медик призвал зрителей сделать правильные выводы из увиденного и услышанного и начать «тренироваться».
Ранее его коллега Александр Мясников заявил о вредности антибактериального мыла. По его словам, это средство нужно использовать не каждый день, а только в особых случаях.