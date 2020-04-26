Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

«Попадет один вирус — болезнь не возникнет, десять вирусов - аналогично, 100 вирусов — возникнет. <…> Повстречаться с одной „инфицирующей дозой“ — это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на легкую и бессимптомную форму болезни. Встретить сразу десять доз — это уже реальный риск для жизни», — заявил врач.

Он также рассказал, где такие дозы можно встретить с большей вероятностью. В первую очередь, это палата интенсивной терапии в инфекционной больнице. Там чаще всего небольшая площадь помещения и много больных. Именно с этим Комаровский связывает большое количество зараженных среди врачей.

Также в зоне риска — все помещения в замкнутом пространстве с большим количеством людей. Это храм, казарма, тюремная камера, вагон метро и так далее. Особое место, где люди со слабым иммунитетом находятся вместе — дома престарелых и людей с инвалидностью. Тут одна инфицирующая доза может стать смертельной.

Также Комаровский заявил, что коронавирус отступит только тогда, когда большая часть людей им заразится. Но добиться этого получится как минимум осенью.