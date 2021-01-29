Доктор Комаровский рассказал, зачем умерших от COVID-19 хоронят в закрытых гробах
Об этом доктор Комаровский рассказал в ролике на YouTube.
«Похороны человека с коронавирусом опасны только тем, что родственники, которые толпятся возле гроба, нарушают социальную дистанцию. Сам умерший никого заразить не может», — заметил специалист.
Доктор отметил, что запреты на прощание с умершими и закрытые гробы, в которых их хоронят, используют только по одной причине. Они показывают, что власти не достаточно разъяснили населению пути заражения инфекцией. Он также добавил, что на похоронах необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Комаровский уточнил, что способность у больных заражать окружающих снижается через четыре-пять дней с момента, когда у них начинают проявляться симптомы. К указанному сроку она становится минимальной.
«Сам факт похорон и ваше нахождение рядом с умершим не несет никакого дополнительного риска заболеть», — заключил Комаровский.
«Газета.ru» отметила, что ранее Комаровский назвал способ, который поможет снизить риск заражения коронавирусом. Он отметил, что в закрытых помещениях стоит установить приборы, которые измеряют уровень углекислого газа.