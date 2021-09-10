Доктор Комаровский рассказал о пользе соли при ОРВИ

Специальный раствор из поваренной соли может быть полезен при лечении ОРВИ. Простым рецептом поделился врач и телеведущий Евгений Комаровский. Об этом он рассказал на своем YouTube.

При ОРВИ можно промывать нос и полоскать горло специальным физраствором. Для этого нужно добавить в литр кипяченой воды чайную ложку соли, сообщил Комаровский.

«Если позасыхали сопли, то их как можно увлажнить? С помощью физраствора», — сказал доктор.

Комаровский ранее рассказывал, что для победы над ковидом людям нужно научиться жить в сквозняках. По словам врача, вентиляция помещения и открытые форточки являются самым эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции.

Россиянам между тем дали советы о том, как укрепить иммунитет осенью для защиты от сезонных простуд. Прежде, чем покупать какие-то витамины, лучше предварительно посоветоваться с врачом, чтобы выяснить, каких микроэлементов не хватает.

Врачи также рассказали, каким людям нельзя игнорировать простуду, чтобы после нее не возникли осложнения.