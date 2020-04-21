Доктор Комаровский рассказал, как частое мытье рук влияет на иммунитет детей

По его словам, «медицина давно уже оперирует таким понятием, как «болезни высокой чистоты».

«С первых дней жизни наш организм готов к тому, чтобы ежедневно контактировать с миллиардами бактерий и вирусов», — объяснил Комаровский.

Он уточнил, что «когда дети растут в стерильной чистоте, иммунитет простаивает, „скучает“ и начинает реагировать на все то, на что в обычных условиях он бы не реагировал, если бы занимался вирусами, бактериями, глистами, грибами и так далее».

«О коронавирусе все уже забудут, а увеличение количества случаев астмы, сезонной аллергии и прочего придется расхлебывать еще долгие годы», — заключил врач.