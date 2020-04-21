    21 апреля 2020, 20:05

    Доктор Комаровский рассказал, как частое мытье рук влияет на иммунитет детей

    Дарья Морозова

    Излишняя гигиена отрицательно влияет на иммунитет, особенно у детей, организм которых только формируется. Так считает известный врач-педиатр Евгений Комаровский. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

    По его словам, «медицина давно уже оперирует таким понятием, как «болезни высокой чистоты».

    «С первых дней жизни наш организм готов к тому, чтобы ежедневно контактировать с миллиардами бактерий и вирусов», — объяснил Комаровский.

    Он уточнил, что «когда дети растут в стерильной чистоте, иммунитет простаивает, „скучает“ и начинает реагировать на все то, на что в обычных условиях он бы не реагировал, если бы занимался вирусами, бактериями, глистами, грибами и так далее».

    «О коронавирусе все уже забудут, а увеличение количества случаев астмы, сезонной аллергии и прочего придется расхлебывать еще долгие годы», — заключил врач.