Доктор Комаровский рассказал, что нельзя делать при переохлаждении

Доктор Евгений Комаровский, рассказал, что можно, а что нельзя делать при переохлаждении. Об этом сообщило ИА «Федерал-Пресс».

«Совсем не стоит растирать замерзшую кожу, поскольку таким образом можно навредить кожному покрову. Употребление алкоголя — тоже не лучшее решение», — рассказал врач.

Также он посоветовал избегать источников пламени.

Лучше всего согреваться естественным образом при комнатной температуре. Если переохлаждение было сильным, стоит сходить к врачу.