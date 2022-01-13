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    13 января 2022, 19:53

    Доктор Комаровский рассказал, что нельзя делать при переохлаждении

    Дарья Морозова

    Доктор Евгений Комаровский, рассказал, что можно, а что нельзя делать при переохлаждении. Об этом сообщило ИА «Федерал-Пресс».

    «Совсем не стоит растирать замерзшую кожу, поскольку таким образом можно навредить кожному покрову. Употребление алкоголя — тоже не лучшее решение», — рассказал врач.

    Также он посоветовал избегать источников пламени.

    Лучше всего согреваться естественным образом при комнатной температуре. Если переохлаждение было сильным, стоит сходить к врачу.