Доктор Комаровский предупредил об опасности сердечных капель

Врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал людям с болью в сердце или находящимся в сильном стрессе отказаться от использования сердечных капель. Об этом он заявил в своей рубрике «Спроси у Комаровского», выходящей на канале «Украина». Выпуск появился в YouTube.

«Часто наши бабушки, когда у них возникают боли в сердце, или кружится голова, или вообще они нервничают, или поругались с дедушкой, в общем, когда им плохо, они пьют [сердечные] капли», — сказал Комаровский.

Он отметил, что в состав таких препаратов входят сильные успокаивающие компоненты, которые только на время притупляют боль и при этом не защищают от инсульта или инфаркта.

Теледоктор добавил, что страдающий болями в сердце человек должен безотлагательно обратиться к врачу, а не принимать капли, надеясь, что ему полегчает. По словам Комаровского, специалист проведет полное обследование, после чего поставит точный диагноз. Затем медик даст пациенту рекомендации, которые касаются питания, физических нагрузок и образа жизни.

Телеведущий рассказал, что подобные капли во многих странах мира не входят в протоколы лечения и не используются.

«Не лечитесь сердечными капельками. Получите диагноз и нормальную схему лечения», — резюмировал он.

Ранее Комаровский рассказал, в каких случаях не надо продолжать лечение антибиотиками.