Доктор Комаровский опроверг мифы о пользе черники для зрения

Чернику уже давно считают ягодой, которая помогает улучшить зрение. Однако известный врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что это совсем не так.

По его словам, полезность черники придумали для «тревожных пациентов». Он высказал мнение, что она помогает людям чисто психологически.

«Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно», — заявил Комаровский в Instagram.

Кроме того, препараты для зрения с экстрактом черники помогают лишь в теории. На самом деле они не являются лекарствами и относятся к группе биологически активных добавок.

«Хорошее настроение, крепкий сон, любовь, качественная еда, — все это тоже оказывает на зрение положительное влияние», — добавил медик.

Он пояснил, что вреда от черники точно не будет. Поэтому ее можно есть, сколько угодно.

Ранее доктор Комаровский предложил необычный способ спасения от жары. Он посоветовал во время летнего зноя носить шарфы. С помощью зимнего аксессуара удастся избежать солнечных ожогов и теплового удара, полагает врач.