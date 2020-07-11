Доктор Комаровский объяснил, чем опасен прием антибиотиков

Медики часто назначают своим пациентам антибиотики при вирусных инфекциях. Но подобные препараты могут наоборот способствовать размножению других патогенных организмов.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что антибиотики увеличивают случаи бактериальных осложнений. Лекарства избавляют организм от определенных видов бактерий, но дают возможность размножаться другим вредоносным организмам «без конкуренции».

«Когда без наличия бактериальной инфекции профилактически назначаются антибиотики, то это не уменьшает, а увеличивает, в разы увеличивает количество бактериальных осложнений», — отметил медик в Instagram.

Он добавил, что, несмотря на это, врачи продолжают назначать пациентам именно антибиотики при вирусных инфекциях. Люди же пьют препараты, рассчитывая на защиту.

«Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: «Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких», — заявил Комаровский.

По словам ведущего, многие думают, что антибиотики нужно вкалывать для лучшего усвоения организмом. Однако такое мнение ошибочно, так как современные препараты хорошо всасываются желудочно-кишечным трактом.