Доктор Комаровский назвал условие, когда детям можно фруктовый сок

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал родителям не давать детям фруктовые соки. По его мнению, это стало печальной традицией, от которой давно нужно отказаться. Единственный случай, когда это допустимо, — острые инфекции с высокой температурой, при которых ребенок может отказываться пить, а организму нужно восполнить потерю жидкости.

«Детям не надо давать фруктовые соки. Дело в том, что когда мы даем ребенку фруктовый сок, он получает очень сладкую водичку, где есть витамин С, но в большинстве случаев он не получает большого количества полезностей, которые есть именно в мякоти фруктов», — пояснил эксперт на своем YouTube-канале.

Он рекомендовал всегда заменять соки на цельные фрукты. В случае, если дети в силу возраста не могут их грызть, — готовить фруктовые пюре.

«Реально свежие фрукты или фруктовые пюре намного лучше фруктовых соков. Обращаю ваше внимание, что фактически любой фруктовый сок — это концентрированные углеводы и сахара, с которым потом надо что-то делать. В конце концов, я вам честно скажу, что когда ребенок съест пять яблок или возьмет сок, выжатый из этих пяти яблок, то просто яблоки будут намного полезнее», — подчеркнул Комаровский.

Врач отметил, что сейчас все чаще и чаще в рекомендациях диетологов всего мира отсутствуют советы давать детям соки. При этом он согласился, что дети любят такие напитки и сами скорее выберут сок, чем вариант погрызть яблоко. Тем не менее с точки зрения реальной пользы для здоровья он настоятельно рекомендовал всегда, когда только возможно, заменять соки цельными фруктами.

«Единственное исключение <…> при инфекциях, когда высокая температура и ребенок отказывается от питья, в таком случае [допустим] разведенный в два раза яблочный сок. Но только при острых инфекциях, когда есть выраженные патологические потери жидкости», — заключил специалист.