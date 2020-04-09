    09 апреля 2020, 08:12

    Доктор Комаровский назвал маски с фильтрами бесполезными при коронавирусе

    Александра Ломейко

    Эффективность «черных противовирусных» масок поставили под сомнение. Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YоuТubе-канале заявил, что от коронавируса они никак не защитят.
    Доктор Комаровский назвал маски с фильтрами бесполезными при коронавирусе

    Комаровский опроверг заявление о том, что противовирусные, многоразовые черные маски с угольными фильтрами помогают избежать заражения.

    «Маски с любыми фильтрами — это чистой воды развод», — заметил врач.

    Украинский специалист уже говорил, что медицинские маски нужны не здоровым людям, а тем, кто уже заразился. Их ношение поможет предотвратить распространение вируса. Наиболее эффективен во время эпидемии, по мнению Комаровского, респиратор.

    Во время самоизоляции доктор посоветовал по возможности сохранять активность, побольше двигаться и «заниматься любовью каждый день«. На пользу пойдет ограничение количества еды и алкоголя. Долгая самоизоляция станет хорошим поводом пообщаться с детьми.

    Вспышка коронавирусной инфекции началась в китайском Ухане в конце декабря. Спустя почти три месяца, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. По последним данным, зараженных в мире уже около 1,5 миллиона. Скончались почти 89 тысяч человек.