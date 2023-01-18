Здоровье 18 января 2023, 11:51 Доктор Кит Диас рассказал, как часто стоит делать перерывы при сидячей работе Доктор Кит Диас посоветовал делать пятиминутную разминку при сидячей работе раз в полчаса

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В современном мире все большее количество людей занимается сидячей работой. Однако отсутсвие активности может быть очень опасным для здоровья. Ученые из Колумбийского университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, как часто необходимо делать перерывы. Об этом сообщил «Ридус».

В исследовании приняли участие 11 взрослых людей, которые на протяжении восьми часов сидели в эргономичном кресле. Вставали они лишь для походов в туалет или небольшой разминки на беговой дорожке. Выяснилось, что для восстановления организма и избавления от негативных последствий сидения достаточно делать пятиминутные перерывы каждые полчаса. Небольшая разминка снижает давление и повышенный уровень сахара в крови, а также уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения.

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«Даже пятиминутная ходьба снизила артериальное давление на четыре-пять миллиметров ртутного столба. Это значительное снижение, сравнимое с уменьшением, которого можно ожидать от ежедневных тренировок в течение шести месяцев», — пояснил специалист.

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