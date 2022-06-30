Доктор Келлис объяснила, какие изменения в организме могут указывать на развитие диабета

Эндокринолог Кливлендской клиники, доктор Мэри Воиууклис Келлис рассказала, какие изменения в организме могут указывать на развитие сахарного диабета. Об этом сообщил сайт zdorovieinfo.ru.

По словам специалиста, диабет второго типа может сопровождаться частым мочеиспусканием, постоянной жаждой, потемнением мочи и сухостью во рту.

«Часто люди с диабетом начинают видеть все расплывчато и нечетко. Так как в вашем организме увеличивается уровень сахара, в хрусталике может образовываться жидкость, которая и делает картинку нечеткой», — процитировало ИА Nation News слова специалиста.

Также на наличие сахарного диабета может указывать легкое покалывание в конечностях. Это объясняется тем, что нарушается приток крови к пальцам ног и рук.

«Руки и ноги у диабетиков часто немеют, их будто покалывает маленькими иголочками. Это связано с тем, что заболевание снижает приток крови к конечностям и со временем повреждает кровеносные сосуды и нервы», — резюмировала специалист.