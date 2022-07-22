Доктор Каплина назвала средства, которые помогут избежать варикоза

Варикоз является очень опасным заболеванием. В запущенной стадии он может привести к летальному исходу. Доктор Ольга Каплина рассказала о способах избежать появления болезни. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на NVL.

Медик пояснила, что причины варикоза заключаются в плохой работе клапанов. Также может повлиять загущение крови или воспаление стенки сосуда. При таком заболевании начинает ощущаться тяжесть и отечность в ногах. Это может даже вызвать судороги.

«Для профилактики варикоза не курите, используйте контрастный душ. Занимайтесь плаванием, аквааэробикой, дыхательными упражнениями и делайте утреннюю гимнастику», — посоветовала Ольга Каплина.

Кроме того, по словам специалиста, очень важно употреблять чистую воду в достаточном количестве. Она помогает разжижать кровь. Эксперт пояснила, что при первых признаках варикоза стоит незамедлительно обращаться к врачу, а также время от времени проходить профилактическое обследование.