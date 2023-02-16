Здоровье 16 февраля 2023, 15:41 Доктор Камхи рассказал, как выработать привычку бегать

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Бег является крайне полезной физической активностью. С его помощью можно похудеть, укрепить мышцы, сердце и кости. Доктор спортивной медицины в Ортопедическом институте в Ист-Медоу (Нью-Йорк, США) Рассел Камхи рассказал, как привыкнуть к бегу. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалиста, приучать себя к бегу стоит постепенно. В противном случае есть риск получить травму.

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На первых порах Рассел рекомендует чередовать бег и ходьбу. Уделять тренировкам стоит не более четырех раз в неделю, чтобы тело успевало привыкнуть к нагрузкам. Во время пробежки не забывайте об осанке. Дышать лучше с помощью живота.

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«Также перед любой пробежкой необходимо делать разминку. На нее можно тратить не более пяти минут. Выполняйте несколько простых упражнений с собственным весом, таких как приседания, выпады и прыжки, которые помогут подготовить мышцы ног к бегу», — рассказал Рассел.