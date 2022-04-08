Доктор Юзуп рассказала, как избавиться от жира на животе

Избыток висцерального жира в организме влияет на рост живота, а также набор лишнего веса. Таким мнением поделилась врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на «Доктор Питер».

Как правило, такой жир образуется из-за вредных привычек и неправильного образа жизни. Он негативно сказывается на гормональном фоне человека, а также провоцирует воспалительные процессы.

Врач отметила, что причина образования висцерального жира заключается в недостатке растительной пищи в рационе, а также избытке трансжиров, которые в большом количестве содержатся в мучных продуктах и сухариках. На образование висцерального жира влияет и инсулин, который формируется при резких скачках сахара.

Чтобы избежать этого, стоит употреблять продукты с низким гликемическим индексом. Также лучше исключить из своего рациона колбасы, сосиски, лапшу и пюре быстрого приготовления.

По мнению специалиста, идеальным блюдом для обеда или ужина могут стать салаты. Однако вместо жирной заправки стоит использовать лимонный сок или салатный уксус.